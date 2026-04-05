Vellinge föll mot Lindsdal på hemmaplan

Lindsdal segrade – 1–0 mot Vellinge

Lindsdals starka defensiv briljerade

Eskilsminne blir nästa motstånd för Vellinge

Vellinge förlorade mötet med Lindsdal hemma med 0–1 (0–1) i första matchen i division 1 södra dam på söndagen.

Vellinges huvudtränare Stavros Mpatsiaris kommenterade matchen:

– En jämn match där en poäng skulle varit rättvist för båda lagen, även om vi hade ett par vassare lägen till avslut. Men en straff i minut 88 i utkanten av straffområdet nere vid kortlinjen är jättetuff att få emot sig. Inte mycket tid kvar att ställa om ytterligare på. Lite premiärnerver i sista tredjedelen men en jättebra inställning på plan och den tar vi med oss till nästa match.

Elin Hagström gjorde matchens enda mål i första halvleken.

Redan i första halvlek tog Lindsdal alltså greppet och 1–0-ledningen i halvtid stod sig matchen ut efter en mållös andra halvlek.

Alingsås KIK nästa för Lindsdal

Nästa motstånd för Vellinge är Eskilsminne. Lagen möts lördag 11 april 14.00 på Harlyckans IP.

Vellinge: Eskilsminne IF, borta, 11 april 14.00