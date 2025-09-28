Förlust för Verona mot Roma med 0–2

Roma vann med 2–0 mot Verona

Romas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Artem Dovbyk avgjorde för Roma

Verona blev besegrade av Roma på bortaplan i Serie A, där matchen på söndagen slutade 2–0 (1–0).

Roma–Verona – mål för mål

Roma gjorde första målet. Artem Dovbyk slog till, redan i sjunde minuten. Matias Soule ökade Romas ledning med knappa kvarten kvar. 2–0-målet blev matchens sista.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Roma med 1–0.

Lagen möts på nytt den 24 maj.

Nästa motstånd för Verona är Sassuolo. Lagen möts fredag 3 oktober 20.45.

Roma–Verona 2–0 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (7) Artem Dovbyk, 2–0 (79) Matias Soule.

Varningar, Verona: Rafik Belghali, Jean Akpa, Unai Nunez, Roberto Gagliardini.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Roma: 4-0-1

Verona: 0-3-2

Nästa match:

Verona: Sassuolo, hemma, 3 oktober