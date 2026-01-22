Förlust för VfB Stuttgart mot Roma med 0–2

Roma-seger med 2–0 mot VfB Stuttgart

Romas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Niccolo Pisilli med två mål för Roma

VfB Stuttgart förlorade mötet med Roma på bortaplan med 0–2 (0–1) i Europa League på torsdagen.

Roma–VfB Stuttgart – mål för mål

Niccolo Pisilli gjorde 1–0 till Roma i minut 40 på passning från Matias Soule.

2–0-målet kom på stopptid när Niccolo Pisilli återigen slog till och gjorde mål efter förarbete från Paulo Dybala. 2–0-målet blev matchens sista.

Roma har fyra segrar och en förlust och 10–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan VfB Stuttgart har tre vinster och två förluster och 10–4 i målskillnad.

Motståndare i sista omgången för VfB Stuttgart är Young Boys. Lagen möts torsdag 29 januari 21.00 på MHPArena.

Roma–VfB Stuttgart 2–0 (1–0)

Europa League, Stadio Olimpico, Rome

Mål: 1–0 (40) Niccolo Pisilli (Matias Soule), 2–0 (90) Niccolo Pisilli (Paulo Dybala).

Varningar, Roma: Mehmet Zeki Celik. VfB Stuttgart: Maximilian Mittelstaedt, Jeff Chabot.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Roma: 4-0-1

VfB Stuttgart: 3-0-2

Nästa match:

VfB Stuttgart: BSC Young Boys, hemma, 29 januari 21.00