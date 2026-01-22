Förlust för VfB Stuttgart mot Roma med 0–2
- Roma-seger med 2–0 mot VfB Stuttgart
- Romas fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Niccolo Pisilli med två mål för Roma
VfB Stuttgart förlorade mötet med Roma på bortaplan med 0–2 (0–1) i Europa League på torsdagen.
Roma–VfB Stuttgart – mål för mål
Niccolo Pisilli gjorde 1–0 till Roma i minut 40 på passning från Matias Soule.
2–0-målet kom på stopptid när Niccolo Pisilli återigen slog till och gjorde mål efter förarbete från Paulo Dybala. 2–0-målet blev matchens sista.
Roma har fyra segrar och en förlust och 10–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan VfB Stuttgart har tre vinster och två förluster och 10–4 i målskillnad.
Motståndare i sista omgången för VfB Stuttgart är Young Boys. Lagen möts torsdag 29 januari 21.00 på MHPArena.
Roma–VfB Stuttgart 2–0 (1–0)
Europa League, Stadio Olimpico, Rome
Mål: 1–0 (40) Niccolo Pisilli (Matias Soule), 2–0 (90) Niccolo Pisilli (Paulo Dybala).
Varningar, Roma: Mehmet Zeki Celik. VfB Stuttgart: Maximilian Mittelstaedt, Jeff Chabot.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Roma: 4-0-1
VfB Stuttgart: 3-0-2
Nästa match:
VfB Stuttgart: BSC Young Boys, hemma, 29 januari 21.00
