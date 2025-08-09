Charlton vann med 1–0 mot Watford

Harvey Knibbs avgjorde för Charlton

Charlton höll tätt bakåt

Watford förlorade mötet med Charlton borta med 0–1 (0–0) i första matchen i Championship på lördagen.

Segermålet för Charlton stod Harvey Knibbs för på tilläggstid.

Charlton–Watford – mål för mål

Senaste mötet lagen emellan, 2015, slutade med seger för Watford med 5–0.

Den 6 april möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Watford är Queens Park Rangers. Lagen möts lördag 16 augusti 16.00.

Charlton–Watford 1–0 (0–0)

Championship, The Valley

Mål: 1–0 (90) Harvey Knibbs.

Varningar, Charlton: Greg Docherty. Watford: Kwadwo Baah, Hector Kyprianou.

Nästa match:

Watford: Queens Park Rangers FC, hemma, 16 augusti