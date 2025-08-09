Förlust för Watford mot Charlton med 0–1
- Charlton vann med 1–0 mot Watford
- Harvey Knibbs avgjorde för Charlton
- Charlton höll tätt bakåt
Watford förlorade mötet med Charlton borta med 0–1 (0–0) i första matchen i Championship på lördagen.
Segermålet för Charlton stod Harvey Knibbs för på tilläggstid.
Charlton–Watford – mål för mål
Senaste mötet lagen emellan, 2015, slutade med seger för Watford med 5–0.
Den 6 april möts lagen återigen.
Nästa motstånd för Watford är Queens Park Rangers. Lagen möts lördag 16 augusti 16.00.
Charlton–Watford 1–0 (0–0)
Championship, The Valley
Mål: 1–0 (90) Harvey Knibbs.
Varningar, Charlton: Greg Docherty. Watford: Kwadwo Baah, Hector Kyprianou.
Nästa match:
Watford: Queens Park Rangers FC, hemma, 16 augusti
