Förlust för Watford mot Charlton med 0–1

    • Charlton vann med 1–0 mot Watford

    • Harvey Knibbs avgjorde för Charlton

    • Charlton höll tätt bakåt

    Watford förlorade mötet med Charlton borta med 0–1 (0–0) i första matchen i Championship på lördagen.

    Segermålet för Charlton stod Harvey Knibbs för på tilläggstid.

    Charlton–Watford – mål för mål

    Senaste mötet lagen emellan, 2015, slutade med seger för Watford med 5–0.

    Den 6 april möts lagen återigen.

    Nästa motstånd för Watford är Queens Park Rangers. Lagen möts lördag 16 augusti 16.00.

    Charlton–Watford 1–0 (0–0)

    Championship, The Valley

    Mål: 1–0 (90) Harvey Knibbs.

    Varningar, Charlton: Greg Docherty. Watford: Kwadwo Baah, Hector Kyprianou.

    Nästa match:

    Watford: Queens Park Rangers FC, hemma, 16 augusti

