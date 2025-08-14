Seger för Lausanne – 5–1 totalt

Beyatt Lekoueiry matchvinnare för Lausanne

Andra raka segern för Lausanne

Astana räckte inte till på hemmaplan i andra matchen mot Lausanne i Conference League Tredje kvalomgången herr. Matchen slutade 0–2 till Lausanne, vilket betyder att Lausanne står som segrare med totala resultatet 5–1.

Astana–Lausanne – mål för mål

Första halvlek blev mållös, men efter pausen slog Beyatt Lekoueiry till och gav Lausanne ledningen.

I 66:e minuten slog Gaoussou Diakite till, och gjorde 0–2. 0–2-målet blev matchens sista.

Astana–Lausanne 0–2 (0–0), 1–5 totalt

Conference League Tredje kvalomgången herr

Mål: 0–1 (48) Beyatt Lekoueiry, 0–2 (66) Gaoussou Diakite.