Förlust mot Alverca för Guimaraes

Alverca vann med 2–0 mot Guimaraes

Marezi avgjorde för Alverca

Alvercas starka defensiv briljerade

Guimaraes fick se sig besegrat i mötet med Alverca på bortaplan i Primeira Liga herr, med 0–2 (0–1).

AVS nästa för Alverca

Alverca tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Marezi på straff. 2–0-målet kom på övertid, när Sandro Lima slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.

Den 1 mars tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Guimaraes är Santa Clara. Lagen möts lördag 4 oktober 21.30 på Estádio D. Afonso Henriques.

Alverca–Guimaraes 2–0 (1–0)

Primeira Liga herr

Mål: 1–0 (41) Marezi, 2–0 (90) Sandro Lima.

Varningar, Alverca: Sabit Abdulai, Andre Nogueira Gomes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Alverca: 2-1-2

Guimaraes: 1-2-2

Nästa match:

Guimaraes: Santa Clara, hemma, 4 oktober