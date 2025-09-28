Förlust mot Alverca för Guimaraes
- Alverca vann med 2–0 mot Guimaraes
- Marezi avgjorde för Alverca
- Alvercas starka defensiv briljerade
Guimaraes fick se sig besegrat i mötet med Alverca på bortaplan i Primeira Liga herr, med 0–2 (0–1).
AVS nästa för Alverca
Alverca tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Marezi på straff. 2–0-målet kom på övertid, när Sandro Lima slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.
Den 1 mars tar lagen sig an varandra igen.
Nästa motstånd för Guimaraes är Santa Clara. Lagen möts lördag 4 oktober 21.30 på Estádio D. Afonso Henriques.
Alverca–Guimaraes 2–0 (1–0)
Primeira Liga herr
Mål: 1–0 (41) Marezi, 2–0 (90) Sandro Lima.
Varningar, Alverca: Sabit Abdulai, Andre Nogueira Gomes.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Alverca: 2-1-2
Guimaraes: 1-2-2
Nästa match:
Guimaraes: Santa Clara, hemma, 4 oktober
