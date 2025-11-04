Förlust mot Charlton för WBA

Charlton vann med 1–0 mot WBA

Sonny Carey avgjorde för Charlton

Charltons sjätte seger

WBA förlorade mot Charlton i Championship på The Valley. 1–0 (0–0) slutade matchen på tisdagen.

Sonny Carey stod för Charltons avgörande mål på tilläggstid.

Charlton höll nu nollan för sjätte gången den här säsongen.

Charlton–WBA – mål för mål

Charlton imponerar med tre segrar och två oavgjorda och 8–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan WBA har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 3–5 i målskillnad. Förlusten var WBA:s femte uddamålsförlust.

För Charlton gör resultatet att laget nu ligger på femte plats i tabellen medan WBA är på 14:e plats. Så sent som den 17 oktober låg Charlton på 13:e plats i tabellen.

Lagen möts på nytt den 24 februari.

Nästa motstånd för WBA är Oxford United. Lagen möts lördag 8 november 16.00.

Charlton–WBA 1–0 (0–0)

Championship, The Valley

Mål: 1–0 (90) Sonny Carey.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Charlton: 3-2-0

WBA: 1-1-3

Nästa match:

WBA: Oxford Utd, hemma, 8 november