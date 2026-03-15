Förlust mot Lazio för Milan

Milan fick se sig besegrat i mötet med Lazio borta i Serie A, med 0–1 (0–1).

Gustav Isaksen stod för Lazios avgörande mål efter 26 minuter.

Lazio höll nu nollan för 13:e gången den här säsongen.

Båda lagen har nu två segrar, en oavgjord och två förluster på de senaste fem matcherna, Lazio med 3–5 och Milan med 4–3 i målskillnad.

Lazios nya tabellposition är nionde plats medan Milan är på andra plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Milan är Torino. Lagen möts lördag 21 mars 18.00 på Giuseppe Meazza.

Serie A, Stadio Olimpico, Rome

Mål: 1–0 (26) Gustav Isaksen.

Varningar, Lazio: Patric, Nuno Tavares, Pedro Rodriguez, Edoardo Motta. Milan: Pervis Estupinan.

Utvisningar, Lazio: Maurizio Sarri.

