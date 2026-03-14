Förlust mot Real Oviedo för Valencia

Valencia föll i lördagens match på bortaplan mot Real Oviedo med 0–1 (0–1) i La Liga.

David Costas stod för Real Oviedos avgörande mål efter 30 minuter.

Det här var sjunde gången den här säsongen som Real Oviedo höll nollan.

Real Oviedo har en seger, två oavgjorda och två förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Valencia har tre vinster och två förluster och 7–5 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Real Oviedo med 2–1.

Nästa motstånd för Valencia är Sevilla. Lagen möts lördag 21 mars 21.00 på Estadio R. Sanchez Pizjuan.

Real Oviedo–Valencia 1–0 (1–0)

La Liga, Nuevo Carlos Tartiere

Mål: 1–0 (30) David Costas.

Varningar, Real Oviedo: Nacho Vidal, Nicolas Fonseca, Thiago Fernandez. Valencia: Thierry Correia, Unai Nunez.

