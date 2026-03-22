Förlust mot Roma för Lecce
- Roma-seger med 1–0 mot Lecce
- Robinio Vaz matchvinnare för Roma
- Andra förlusten i följd för Lecce
Lecce fick se sig besegrat av Roma borta i söndagens möte i Serie A. 1–0 (0–0) slutade matchen.
Robinio Vaz blev matchhjälte efter 57 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Roma höll nu nollan för 13:e gången den här säsongen.
Inter nästa för Roma
Roma har två segrar, en oavgjord och två förluster och 9–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Lecce har en vinst och fyra förluster och 4–9 i målskillnad.
När lagen möttes senast vann Roma med 2–0.
Nästa motstånd för Lecce är Atalanta. Lagen möts måndag 6 april 15.00 på Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare.
Roma–Lecce 1–0 (0–0)
Serie A, Stadio Olimpico, Rome
Mål: 1–0 (57) Robinio Vaz (Mario Hermoso).
Varningar, Roma: Niccolo Pisilli, Angelino. Lecce: Santiago Pierotti, Danilo Veiga.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Roma: 2-1-2
Lecce: 1-0-4
Nästa match:
Lecce: Atalanta, hemma, 6 april 15.00
