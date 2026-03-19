Förlust mot Samsunspor för Rayo Vallecano

Seger för Samsunspor med 1–0 mot Rayo Vallecano

Cherif Ndiaye avgjorde för Samsunspor

Samsunspor höll nollan

Rayo Vallecano räckte inte till mot Samsunspor hemma i Conference League herr. Matchen på torsdagen slutade 1–0 (0–0) till Samsunspor.

Segermålet för Samsunspor stod Cherif Ndiaye för efter 65 minuter.

Rayo Vallecano–Samsunspor – mål för mål

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Rayo Vallecano med 3–1.

Rayo Vallecano–Samsunspor 0–1 (0–0)

Conference League herr

Mål: 0–1 (65) Cherif Ndiaye.

Varningar, Rayo Vallecano: Sergio Camello, Pep Chavarria. Samsunspor: Marius Mouandilmadji, Emre Kilinc, Rick Van Drongelen, Zeki Yavru, Celil Yuksel.