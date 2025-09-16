Förlust mot Tottenham för Villarreal

Tottenham segrade – 1–0 mot Villarreal

Självmål avgjorde för Tottenham

Tottenhams starka defensiv briljerade

Villarreal förlorade mötet med Tottenham borta med 0–1 (0–1) i första matchen i Champions League på tisdagen.

Ett oturligt självmål av Villarreal blev matchavgörande.

Bodö/Glimt nästa för Tottenham

Nästa motstånd för Villarreal är Juventus. Lagen möts onsdag 1 oktober 21.00 på Estadio de la Ceramica.

Tottenham–Villarreal 1–0 (1–0)

Champions League, Tottenham Hotspur Stadium

Mål: 1–0 (4) Självmål.

Varningar, Tottenham: Richarlison, Micky van de Ven, Xavi Simons, Randal Kolo Muani. Villarreal: Santi Comesana, Santiago Mourino, Renato Veiga.

Nästa match:

Villarreal: Juventus, hemma, 1 oktober