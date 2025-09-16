Förlust mot Tottenham för Villarreal
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Tottenham segrade – 1–0 mot Villarreal
- Självmål avgjorde för Tottenham
- Tottenhams starka defensiv briljerade
Villarreal förlorade mötet med Tottenham borta med 0–1 (0–1) i första matchen i Champions League på tisdagen.
Ett oturligt självmål av Villarreal blev matchavgörande.
Bodö/Glimt nästa för Tottenham
Nästa motstånd för Villarreal är Juventus. Lagen möts onsdag 1 oktober 21.00 på Estadio de la Ceramica.
Tottenham–Villarreal 1–0 (1–0)
Champions League, Tottenham Hotspur Stadium
Mål: 1–0 (4) Självmål.
Varningar, Tottenham: Richarlison, Micky van de Ven, Xavi Simons, Randal Kolo Muani. Villarreal: Santi Comesana, Santiago Mourino, Renato Veiga.
Nästa match:
Villarreal: Juventus, hemma, 1 oktober
Den här artikeln handlar om: