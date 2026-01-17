Prenumerera

Förlust på bortaplan för Bayer Leverkusen mot Hoffenheim

  • Seger för Hoffenheim med 1–0 mot Bayer Leverkusen

  • Wouter Burger avgjorde för Hoffenheim

  • Andra raka segern för Hoffenheim

Bayer Leverkusen räckte inte till mot Hoffenheim borta i Bundesliga. Matchen på lördagen slutade 1–0 (1–0) till Hoffenheim.

Wouter Burger stod för Hoffenheims avgörande mål efter nio minuter.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Hoffenheims målvakter höll nollan.

Eintracht Frankfurt nästa för Hoffenheim

Hoffenheim har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 10–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bayer Leverkusen har två vinster och tre förluster och 6–8 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hoffenheim med 2–1.

Nästa motstånd för Bayer Leverkusen är Werder Bremen. Lagen möts lördag 24 januari 15.30 på BayArena.

Hoffenheim–Bayer Leverkusen 1–0 (1–0)

Bundesliga, PreZero Arena

Mål: 1–0 (9) Wouter Burger.

Varningar, Hoffenheim: Robin Hranac, Wouter Burger. Bayer Leverkusen: Jarell Quansah.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hoffenheim: 3-1-1

Bayer Leverkusen: 2-0-3

Nästa match:

Bayer Leverkusen: Werder Bremen, hemma, 24 januari 15.30

