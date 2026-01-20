Förlust på bortaplan för Bayer Leverkusen mot Olympiacos

Olympiacos-seger med 2–0 mot Bayer Leverkusen

Costinha matchvinnare för Olympiacos

Andra raka segern för Olympiacos

Bayer Leverkusen blev besegrade av Olympiacos borta i Champions League, där matchen på tisdagen slutade 2–0 (2–0).

Ajax nästa för Olympiacos

Olympiacos började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara två minuter slog Costinha till. Olympiacos ökade ledningen till 2–0 på stopptid i första halvleken genom Mehdi Taremi framspelad av Rodinei Taremi. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Olympiacos med 2–0.

För hemmalaget betyder resultatet 22:a plats i tabellen. Bayer Leverkusen är på 19:e plats. Ett fint lyft för Olympiacos som låg på 29:e plats så sent som den 19 januari.

Motståndare i sista omgången för Bayer Leverkusen är Villarreal. Lagen möts onsdag 28 januari 21.00 på BayArena.

Olympiacos–Bayer Leverkusen 2–0 (2–0)

Champions League, Karaiskakis Stadium

Mål: 1–0 (2) Costinha, 2–0 (45) Mehdi Taremi (Rodinei Taremi).

Varningar, Olympiacos: Panagiotis Retsos, Mehdi Taremi. Bayer Leverkusen: Christian Kofane.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Olympiacos: 2-1-2

Bayer Leverkusen: 2-1-2

Nästa match:

Bayer Leverkusen: Villarreal CF, hemma, 28 januari 21.00