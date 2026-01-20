Förlust på bortaplan för Bayer Leverkusen mot Olympiacos
- Olympiacos-seger med 2–0 mot Bayer Leverkusen
- Costinha matchvinnare för Olympiacos
- Andra raka segern för Olympiacos
Bayer Leverkusen blev besegrade av Olympiacos borta i Champions League, där matchen på tisdagen slutade 2–0 (2–0).
Ajax nästa för Olympiacos
Olympiacos började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara två minuter slog Costinha till. Olympiacos ökade ledningen till 2–0 på stopptid i första halvleken genom Mehdi Taremi framspelad av Rodinei Taremi. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Olympiacos med 2–0.
För hemmalaget betyder resultatet 22:a plats i tabellen. Bayer Leverkusen är på 19:e plats. Ett fint lyft för Olympiacos som låg på 29:e plats så sent som den 19 januari.
Motståndare i sista omgången för Bayer Leverkusen är Villarreal. Lagen möts onsdag 28 januari 21.00 på BayArena.
Olympiacos–Bayer Leverkusen 2–0 (2–0)
Champions League, Karaiskakis Stadium
Mål: 1–0 (2) Costinha, 2–0 (45) Mehdi Taremi (Rodinei Taremi).
Varningar, Olympiacos: Panagiotis Retsos, Mehdi Taremi. Bayer Leverkusen: Christian Kofane.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Olympiacos: 2-1-2
Bayer Leverkusen: 2-1-2
Nästa match:
Bayer Leverkusen: Villarreal CF, hemma, 28 januari 21.00
Den här artikeln handlar om: