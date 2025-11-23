Förlust på bortaplan för Lecce mot Lazio

Lazio segrade – 2–0 mot Lecce

Matteo Guendouzi avgjorde för Lazio

Lazios femte seger

Lecce förlorade mot Lazio i Serie A. 2–0 (1–0) slutade matchen på söndagen.

Det här var Lazios sjunde nolla den här säsongen.

Milan nästa för Lazio

Matteo Guendouzi gjorde 1–0 för Lazio efter en knapp halvtimme.

2–0-målet kom på stopptid när Tijjani Noslin slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Lazio nu ligger på sjunde plats i tabellen och Lecce är på 16:e plats. Lazio var på 13:e plats i tabellen för 21 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Den 24 januari tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Lecce är Torino. Lagen möts söndag 30 november 12.30.

Lazio–Lecce 2–0 (1–0)

Serie A

Mål: 1–0 (29) Matteo Guendouzi, 2–0 (90) Tijjani Noslin.

Varningar, Lazio: Matteo Guendouzi. Lecce: N’dri Konan.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lazio: 3-1-1

Lecce: 1-1-3

Nästa match:

Lecce: Torino, hemma, 30 november