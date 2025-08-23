Förlust på bortaplan för Oxford United mot Birmingham

Birmingham segrade – 1–0 mot Oxford United

Seung Ho Paik avgjorde för Birmingham

Andra raka segern för Birmingham

Oxford United fick se sig slaget i mötet med Birmingham på bortaplan i Championship, med 0–1 (0–1).

Seung Ho Paik blev matchhjälte efter 40 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Birmingham–Oxford United – mål för mål

Förlusten var Oxford Uniteds tredje uddamålsförlust.

För tabellens utseende betyder det här att Birmingham ligger på femte plats medan Oxford United är på 23:e plats.

Den 31 januari tar lagen sig an varandra igen, då på Kassam Stadium.

Nästa motstånd för Oxford United är Coventry. Lagen möts lördag 30 augusti 16.00 på Kassam Stadium.

Birmingham–Oxford United 1–0 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (40) Seung Ho Paik (Ethan Laird).

Nästa match:

Oxford United: Coventry City FC, hemma, 30 augusti