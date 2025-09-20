Förlust på bortaplan för Swansea City mot Birmingham

Birmingham segrade – 1–0 mot Swansea City

Lyndon Dykes matchvinnare för Birmingham

Birminghams starka defensiv briljerade

Swansea City fick se sig slaget i mötet med Birmingham på bortaplan i Championship, med 0–1 (0–0).

Lyndon Dykes blev matchhjälte på stopptid med sitt avgörande 1–0-mål.

Birmingham–Swansea City – mål för mål

Birmingham har tre segrar och två förluster och 4–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Swansea City har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–4 i målskillnad. Förlusten var Swansea Citys andra uddamålsförlust.

Den 17 januari spelar lagen mot varandra på nytt.

Nästa motstånd för Swansea City är Millwall. Lagen möts lördag 27 september 13.30.

Birmingham–Swansea City 1–0 (0–0)

Championship

Mål: 1–0 (90) Lyndon Dykes.

Varningar, Birmingham: Demarai Gray, Christoph Klarer, Bright Osayi-Samuel, Ryan Allsop, Seung Ho Paik. Swansea City: Josh Tymon, Marko Stamenic, Zeidane Inoussa, Ben Cabango.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Birmingham: 3-0-2

Swansea City: 2-2-1

Nästa match:

Swansea City: Millwall FC, hemma, 27 september