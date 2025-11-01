Förlustsviten bruten för AFC Eskilstuna – efter 4–2 mot Örebro Syrianska

AFC Eskilstuna-seger med 4–2 mot Örebro Syrianska

Leo Lif avgjorde för AFC Eskilstuna

Andra raka nederlaget för Örebro Syrianska

2–4 (2–1) slutade matchen i Ettan norra herr mellan Örebro Syrianska och gästande AFC Eskilstuna. Det betyder att AFC Eskilstuna äntligen bröt sin svit med fyra raka förluster.

Örebro Syrianskas assisterande tränare Kenneth Blomberg tyckte till om matchen:

– Efter en första halvlek med väldigt ojämn kvalitet så har vi med oss en 2–1-ledning vilket innebär att vi fortfarande har en möjlighet att rädda kontraktet. Då kliver vi ut och fattar extremt svaga beslut i spelet med boll. I försvarsspelet ser vi håglösa ut. Årets sämsta halvlek när vi hade behövt årets bästa. För klubben Örebro Syrianska blir det att börja om i division 2.

Det här var AFC Eskilstunas tredje nolla den här säsongen.

Örebro Syrianska–AFC Eskilstuna – mål för mål

Emanuel Chabo öppnade målskyttet redan i 16:e minuten och gav AFC Eskilstuna en tidig ledning.

I 37:e minuten kvitterade Örebro Syrianska genom Christian Moses.

Laget tog också ledningen strax före halvtidsvilan genom Lukas Vikgren. Direkt efter pausen gjorde Sixten Sköldqvist mål och kvitterade för AFC Eskilstuna.

Leo Lif gav AFC Eskilstuna ledningen med knappa kvarten kvar.

Ibrahima Cherif Fofana såg till att AFC Eskilstuna ökade ledningen med nio minuter kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Örebro Syrianska möter Gefle i nästa match borta söndag 9 november 15.00. AFC Eskilstuna möter samma dag Team TG hemma.

Örebro Syrianska–AFC Eskilstuna 2–4 (2–1)

Ettan norra herr, Mellringe IP

Mål: 0–1 (16) Emanuel Chabo, 1–1 (37) Christian Moses, 2–1 (42) Lukas Vikgren, 2–2 (48) Sixten Sköldqvist, 2–3 (77) Leo Lif, 2–4 (81) Ibrahima Cherif Fofana.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Örebro Syrianska: 1-2-2

AFC Eskilstuna: 1-0-4

Nästa match:

Örebro Syrianska: Gefle IF FF, borta, 9 november

AFC Eskilstuna: Team TG FF, hemma, 9 november