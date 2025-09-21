Förlustsviten bruten för Tyresö FF – efter 1–0 mot Degerfors

Tyresö FF segrade – 1–0 mot Degerfors

Degerfors fjärde raka förlust

Fjärde segern för Tyresö FF

0–1 (0–1) slutade matchen i division 1 mellersta dam mellan Degerfors och gästande Tyresö FF. Det betyder att Tyresö FF äntligen bröt sin svit med fyra raka förluster.

Degerfors tränare Thomas Bengtson kommenterade matchen:

– Ett radband av missade målchanser av oss i Degerfors. Tyresö hade ett avslut och gjorde ett mål. Oskickligt av oss.

Matchens enda mål kom i första halvleken genom Tilly Jankler.

I och med detta har Degerfors fyra förluster i rad.

Boo nästa för Tyresö FF

Degerfors har en oavgjord och fyra förluster och 2–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Tyresö FF har en vinst och fyra förluster och 3–10 i målskillnad. Det här var Degerfors fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Tyresö FF:s tredje uddamålsseger.

Med fyra omgångar kvar är Degerfors på tionde plats i tabellen medan Tyresö FF är på tolfte plats.

I nästa omgång har Degerfors Älvsjö AIK hemma på Stora Valla, lördag 27 september 13.00. Tyresö FF spelar hemma mot Boo söndag 28 september 14.00.