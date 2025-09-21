Förlustsviten bruten för Tyresö FF – efter 1–0 mot Degerfors
- Tyresö FF segrade – 1–0 mot Degerfors
- Degerfors fjärde raka förlust
- Fjärde segern för Tyresö FF
0–1 (0–1) slutade matchen i division 1 mellersta dam mellan Degerfors och gästande Tyresö FF. Det betyder att Tyresö FF äntligen bröt sin svit med fyra raka förluster.
Degerfors tränare Thomas Bengtson kommenterade matchen:
– Ett radband av missade målchanser av oss i Degerfors. Tyresö hade ett avslut och gjorde ett mål. Oskickligt av oss.
Matchens enda mål kom i första halvleken genom Tilly Jankler.
I och med detta har Degerfors fyra förluster i rad.
Boo nästa för Tyresö FF
Degerfors har en oavgjord och fyra förluster och 2–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Tyresö FF har en vinst och fyra förluster och 3–10 i målskillnad. Det här var Degerfors fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Tyresö FF:s tredje uddamålsseger.
Med fyra omgångar kvar är Degerfors på tionde plats i tabellen medan Tyresö FF är på tolfte plats.
I nästa omgång har Degerfors Älvsjö AIK hemma på Stora Valla, lördag 27 september 13.00. Tyresö FF spelar hemma mot Boo söndag 28 september 14.00.
