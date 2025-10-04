Formstarka Bayern München vann mot Eintracht Frankfurt

Bayern München vann med 3–0 mot Eintracht Frankfurt

Bayern Münchens sjätte seger på de senaste sex matcherna

Luis Diaz gjorde två mål för Bayern München

Det går fortsatt bra för Bayern München i Bundesliga. På lördagen mötte laget Eintracht Frankfurt på Deutsche Bank Park och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad och är fortfarande obesegrat i år. Segerresultatet mot Eintracht Frankfurt blev 3–0 (2–0).

Luis Diaz gjorde 1–0 till Bayern München efter bara en minut.

Bayern München ökade ledningen till 0–2 i 27:e minuten när Harry Kane slog till. Luis Diaz också 0–3 i 84:e minuten.

Eintracht Frankfurts nya tabellposition är sjätte plats medan Bayern München leder serien.

Lagen spelar mot varandra igen den 21 februari på Allianz Arena.

Nästa motstånd för Bayern München är Borussia Dortmund. Lagen möts lördag 18 oktober 18.30 på Allianz Arena.

Eintracht Frankfurt–Bayern München 0–3 (0–2)

Bundesliga, Deutsche Bank Park

Mål: 0–1 (1) Luis Diaz, 0–2 (27) Harry Kane, 0–3 (84) Luis Diaz.

Varningar, Eintracht Frankfurt: Jonathan Burkardt. Bayern München: Leon Goretzka, Luis Diaz.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eintracht Frankfurt: 2-0-3

Bayern München: 5-0-0

Nästa match:

Bayern München: Borussia Dortmund, hemma, 18 oktober