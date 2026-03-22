Formstarka Como vann mot Pisa

Seger för Como med 5–0 mot Pisa

Comos femte seger på de senaste sex matcherna

Assane Diao matchvinnare för Como

Det går fortsatt bra för Como i Serie A. På söndagen mötte laget Pisa hemma på Stadio G. Sinigaglia och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fem matcher i rad. Segerresultatet mot Pisa blev 5–0 (2–0).

Det här var Comos 14:e nolla den här säsongen.

Como–Pisa – mål för mål

Assane Diao slog till redan i sjunde minuten och gav Como ledningen. Como ökade ledningen till 2–0 efter en knapp halvtimme genom Anastasios Douvikas på passning från Assane Diao.

Direkt efter pausen ökade Martin Baturina Comos ledning. I den 75:e minuten ökade Nico Paz ledningen ytterligare. I 81:a minuten gjorde Maximo Perrone också 5–0.

Säsongens första möte lagen emellan vann Como med 3–0.

Nästa motstånd för Como är Udinese. Lagen möts måndag 6 april 12.30 på Bluenergy Stadium – Stadio Friuli.

Mål: 1–0 (7) Assane Diao, 2–0 (29) Anastasios Douvikas (Assane Diao), 3–0 (48) Martin Baturina, 4–0 (75) Nico Paz, 5–0 (81) Maximo Perrone.

Varningar, Pisa: Simone Canestrelli, Samuele Angori.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Como: 5-0-0

Pisa: 1-0-4

Nästa match:

