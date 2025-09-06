Formstarka Eskilsminne tog ännu en seger

Seger för Eskilsminne med 5–0 mot Qviding

Tredje raka segern för Eskilsminne

Seger nummer 12 för Eskilsminne

Eskilsminne är nu inne i en stark period i division 1 södra dam. När laget mötte Qviding hemma på Västergårds IP på lördagen kom tredje raka segern. Laget vann med 5–0 (1–0), och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

Qvidings tränare Joakim Carlsson:

– Vi gör en väldigt bra första halvlek, de tar ledning med 1–0 men vi håller uppe spelat och med lite flyt så hade gjort ett eller två mål. Andra halvlek så tar vi med den energi som vi hade i första halvlek, vi blev mer passiva och de kunde göra två mål på fyra minuter sedan var det en uppförsbacke, de var bättre.

Eskilsminne–Qviding – mål för mål

Målgörare för Eskilsminne var Matilda Andersson, Alma Bertilsson, Johanna Lindblom och Johanna Olsson. Ett av Eskilsminnes mål var ett självmål.

Det här betyder att Eskilsminne är kvar på fjärde plats, och Qviding stannar på tolfte plats, i tabellen.

Nästa motstånd för Eskilsminne är Ifö Bromölla. Lagen möts lördag 13 september 13.00 på Strandängens IP. Qviding tar sig an Örgryte hemma söndag 14 september 12.00.