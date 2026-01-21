Formstarka Juventus tog ännu en seger

Juventus-seger med 2–0 mot Benfica

Khephren Thuram-Ulien avgjorde för Juventus

Tredje raka segern för Juventus

Juventus är nu inne i en stark period i Champions League. När laget mötte Benfica på hemmaplan på Allianz Stadium på onsdagen kom tredje raka segern. Laget vann med 2–0 (0–0) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

Monaco nästa för Juventus

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 55:e minuten innan Khephren Thuram-Ulien gav Juventus ledningen. Weston McKennie slog till med en knapp halvtimme kvar att spela framspelad av Jonathan David och ökade ledningen för Juventus. 2–0-målet blev matchens sista.

För tabellens utseende betyder det här att Juventus ligger på 15:e plats medan Benfica är på 29:e plats. Benfica var på 25:e plats i tabellen för två dagar sedan, men har tappat sedan dess.

I nästa match möter Juventus Monaco borta och Benfica möter Real Madrid hemma. Båda matcherna spelas onsdag 28 januari 21.00.

Juventus–Benfica 2–0 (0–0)

Champions League, Allianz Stadium

Mål: 1–0 (55) Khephren Thuram-Ulien, 2–0 (64) Weston McKennie (Jonathan David).

Varningar, Juventus: Manuel Locatelli, Lloyd Kelly.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Juventus: 3-1-1

Benfica: 2-0-3

Nästa match:

Juventus: AS Monaco, borta, 28 januari 21.00

Benfica: Real Madrid, hemma, 28 januari 21.00