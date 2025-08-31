Formstarka Ljungskile tog ny seger mot Olympic

Ljungskile vann med 4–1 mot Olympic

Ljungskiles femte seger på de senaste sex matcherna

Linus Carlstrand matchvinnare för Ljungskile

Ljungskile är svårstoppade för tillfället. När laget mötte Olympic hemma på Skarsjövallen på söndagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 4–1 (2–1) innebär att Ljungskile nu har fyra segrar i följd i Ettan södra herr.

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Ljungskile, som nu har sex raka segrar.

Ljungskile–Olympic – mål för mål

Matchen var mållös till Ljungskile tog ledningen i 21:a minuten, genom Lukas Lindholm Corner.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter en dryg halvtimmes spel, genom Linus Carlstrand.

Olympic reducerade till 2–1 på stopptid i första halvleken, genom Chibueze Blessing Ejimole. Det dröjde till den 71:a minuten innan Jonathan Liljedahl ökade ledningen.

Och med fem minuter kvar att spela ökade Ljungskile ledningen genom Jonatan Vennberg.

Det här betyder att Ljungskile är i fortsatt serieledning, med 45 poäng efter 20 matcher, och Olympic på åttonde plats med 27 poäng.

I nästa match möter Ljungskile Norrby borta på måndag 8 september 19.00. Olympic möter Jönköping söndag 7 september 16.00 hemma.

Ljungskile–Olympic 4–1 (2–1)

Ettan södra herr, Skarsjövallen

Mål: 1–0 (21) Lukas Lindholm Corner, 2–0 (31) Linus Carlstrand, 2–1 (45) Chibueze Blessing Ejimole, 3–1 (71) Jonathan Liljedahl, 4–1 (85) Jonatan Vennberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ljungskile: 4-1-0

Olympic: 3-0-2

Nästa match:

Ljungskile: Norrby IF, borta, 8 september

Olympic: Jönköpings Södra IF, hemma, 7 september