Formstarka Norrby tog ny seger mot Oskarshamn

Norrby segrade – 3–0 mot Oskarshamn

Linus Dahl matchvinnare för Norrby

Tredje raka segern för Norrby

Norrby är svårstoppade för tillfället. När laget mötte Oskarshamn hemma på Borås Arena på söndagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 3–0 (1–0) innebär att Norrby nu har tre segrar i följd i Ettan södra herr, efter att tidigare haft en tuff trend.

– Vi gör väldigt mycket bra just nu. Det jag vill lyfta fram är att alla lägger ner jobbet. Med tanke på hur bred trupp vi besitter så är det en fröjd att kunna kasta in fräscha ben. Vi är kompakta i försvarsspelet och väldigt aggressiva i vårt presspel. Roligt att det börjar lossna för grabbarna. Men imorgon är det en ny vecka och samma jobb ska göras för att vi ska kunna bibehålla formen, kommenterade Norrbys assisterande tränare Pavel Aso Omar.

Skövde AIK nästa för Norrby

Matchen var mållös till Norrby tog ledningen i 33:e minuten, genom Linus Dahl. Direkt efter pausen ökade Max Andersson Norrbys ledning.

I 58:e minuten gjorde Teo Helge också 3–0. Målet var Teo Helges femte i Ettan södra herr.

Norrby ligger på tredje plats i tabellen efter matchen, medan Oskarshamn är på 13:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Norrby IF med 1–0.

I nästa match, lördag 16 augusti 13.00, har Norrby Skövde AIK borta på Södermalms IP, medan Oskarshamn spelar hemma mot Hässleholms IF.

Norrby–Oskarshamn 3–0 (1–0)

Ettan södra herr, Borås Arena

Mål: 1–0 (33) Linus Dahl, 2–0 (47) Max Andersson, 3–0 (58) Teo Helge.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norrby: 3-2-0

Oskarshamn: 0-2-3

Nästa match:

Norrby: Skövde AIK, borta, 16 augusti

Oskarshamn: Hässleholms IF, hemma, 16 augusti