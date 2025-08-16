Formstarka P 18 IK tog ännu en seger

Seger för P 18 IK med 2–0 mot Lidköpings FK

P 18 IK är nu inne i en stark period i division 1 mellersta dam. När laget mötte Lidköpings FK borta på Framnäs IP på lördagen kom tredje raka segern. Laget vann med 2–0 (2–0), och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

Resultatet betyder också att P 18 IK har hållit nollan i tre matcher i rad.

Bortalaget stod för en bra första halvlek och ledde alltså med 2–0. Lidköpings FK lyckades inte hämta igen i andra halvlek, som slutade mållös.

Lidköpings FK–P 18 IK – mål för mål

Målgörare för P 18 IK var Vendela Karlsson och Hilla Koskinen.

P 18 IK ligger på elfte plats i tabellen efter matchen, medan Lidköpings FK är på 14:e och sista plats.

Lidköpings FK tar sig an Segeltorp Fotboll i nästa match borta söndag 24 augusti 13.00. P 18 IK möter samma dag 12.00 Degerfors hemma.