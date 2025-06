Formstarka Sandvikens IF tog ännu en seger

Seger för Sandvikens IF med 4–1 mot Falkenberg

Johan Arvidsson avgjorde för Sandvikens IF

Tredje raka segern för Sandvikens IF

Sandvikens IF är nu inne i en stark period i Superettan. När laget mötte Falkenberg hemma på Jernvallen på söndagen kom tredje raka segern. Laget vann med 4–1 (1–0), och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

Sandvikens IF–Falkenberg – mål för mål

Sandvikens IF startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Moonga Simba gjorde målet, redan i tolfte minuten. Direkt efter pausen ökade Johan Arvidsson Sandvikens IF:s ledning.

I 75:e minuten ökade Kim Käck Ofordu ledningen ytterligare.

Med nio minuter kvar att spela ökade Sandvikens IF ledningen genom Liam Vabö.

Reduceringen till 4–1 kom på stopptid, när Isaac Shears slog till och gjorde mål för Falkenberg. Men mer än så orkade Falkenberg inte med.

Sandvikens IF ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen, medan Falkenberg ligger på åttonde plats. Så sent som den 30 maj låg Sandvikens IF på 13:e plats i tabellen.

Lagen möts igen 25 augusti på Falcon Alkoholfri Arena.

Sandvikens IF tar sig an Brage i nästa match borta fredag 27 juni 19.00. Falkenberg möter Umeå FC hemma söndag 29 juni 15.00.

Sandvikens IF–Falkenberg 4–1 (1–0)

Superettan, Jernvallen

Mål: 1–0 (12) Moonga Simba, 2–0 (53) Johan Arvidsson, 3–0 (75) Kim Käck Ofordu, 4–0 (81) Liam Vabö, 4–1 (90) Isaac Shears.

Varningar, Sandvikens IF: Daniel Söderberg. Falkenberg: Hampus Källström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sandvikens IF: 3-0-2

Falkenberg: 2-2-1

Nästa match:

Sandvikens IF: IK Brage, borta, 27 juni

Falkenberg: Umeå FC, hemma, 29 juni