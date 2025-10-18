Formstarka Västerås SK tog ny seger mot GIF Sundsvall

Västerås SK vann med 2–1 mot GIF Sundsvall

Västerås SK:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Avgörande målet kom i 70:e minuten.

Västerås SK är svårstoppade för tillfället. När laget mötte GIF Sundsvall hemma på Hitachi Energy Arena på lördagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 2–1 (0–1) innebär att Västerås SK nu har fem segrar i följd i Superettan.

Segermålet för Västerås SK stod Axel Taonsa för efter 70 minuter.

Därmed har Västerås SK vunnit åtta matcher i rad på hemmaplan.

Axel Taonsa gjorde matchvinnande målet

Marcelo Palomino gjorde 1–0 till gästande GIF Sundsvall i 38:e minuten. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Axel Taonsa träff och kvitterade för Västerås SK.

Västerås SK gjorde också 2–1 i 70:e minuten när Axel Taonsa fick träff på nytt. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Västerås SK:s åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också GIF Sundsvalls åttonde uddamålsförlust.

När lagen senast möttes vann Västerås SK FK med 2–1.

I nästa omgång har Västerås SK Örgryte borta på Gamla Ullevi, fredag 24 oktober 19.00. GIF Sundsvall spelar hemma mot Kalmar lördag 25 oktober 15.00.

Västerås SK–GIF Sundsvall 2–1 (0–1)

Superettan, Hitachi Energy Arena

Mål: 0–1 (38) Marcelo Palomino, 1–1 (56) Axel Taonsa, 2–1 (70) Axel Taonsa.

Varningar, Västerås SK: Jonathan Ring. GIF Sundsvall: Charles Baah, Malte Hallin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Västerås SK: 5-0-0

GIF Sundsvall: 2-0-3

Nästa match:

Västerås SK: Örgryte IS Fotboll, borta, 24 oktober

GIF Sundsvall: Kalmar FF, hemma, 25 oktober