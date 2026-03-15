Formstarkt Como vann mot Roma

Como vann med 2–1 mot Roma

Comos fjärde seger på de senaste fem matcherna

Diego Carlos matchvinnare för Como

Det går fortsatt bra för Como i Serie A. På söndagen mötte laget Roma hemma på Stadio G. Sinigaglia och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad. Segerresultatet mot Roma blev 2–1 (0–1).

Diego Carlos slog till efter 79 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Como–Roma – mål för mål

Roma tog en tidig ledning när Donyell Malen slog till på straff redan i sjunde minuten.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Anastasios Douvikas på pass av Alex Valle och kvitterade för Como. Diego Carlos gjorde det matchavgörande målet med knappa kvarten kvar. Därmed hade Como vänt matchen.

För hemmalaget betyder resultatet fjärde plats i tabellen. Roma är på sjätte plats.

När lagen senast möttes vann Roma med 1–0.

Nästa motstånd för Como är Pisa. Lagen möts söndag 22 mars 12.30 på Stadio G. Sinigaglia.

Como–Roma 2–1 (0–1)

Serie A, Stadio G. Sinigaglia

Mål: 0–1 (7) Donyell Malen, 1–1 (59) Anastasios Douvikas (Alex Valle), 2–1 (79) Diego Carlos.

Varningar, Como: Maxence Caqueret, Diego Carlos. Roma: Wesley, Daniele Ghilardi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Como: 4-1-0

Roma: 1-2-2

Nästa match:

Como: Pisa, hemma, 22 mars 12.30