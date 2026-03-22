Formstarkt Monaco vann mot Lyon
- Monaco vann med 2–1 mot Lyon
- Monacos sjunde seger på de senaste åtta matcherna
- Folarin Balogun avgjorde för Monaco
Monaco är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Lyon borta på Groupama Stadium på söndagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 1–2 (1–0) innebär att Monaco nu har sex segrar i följd i Ligue 1 herr.
Segermålet för Monaco stod Folarin Balogun för efter 72 minuter.
Lyon–Monaco – mål för mål
Lyon tog ledningen i minut 42 genom Pavel Sulc.
Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Maghnes Akliouche träff på pass av Jordan Teze och kvitterade för Monaco. I 72:a minuten avgjorde Folarin Balogun matchen på straff. Balogun fullbordade därmed Monacos vändning. På tilläggstid fick Lyons Nicolas Tagliafico rött kort. Monaco åkte på en utvisning på tilläggstid när Sebastien Pocognoli fick lämna planen.
När lagen senast möttes vann Lyon med 3–1.
Nästa motstånd för Monaco är Marseille. Lagen möts söndag 5 april 20.45 på Stade Louis II, Monaco.
Lyon–Monaco 1–2 (1–0)
Ligue 1 herr, Groupama Stadium
Mål: 1–0 (42) Pavel Sulc, 1–1 (62) Maghnes Akliouche (Jordan Teze), 1–2 (72) Folarin Balogun.
Varningar, Lyon: Paulo Fonseca.
Utvisningar, Lyon: Nicolas Tagliafico.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lyon: 0-2-3
Monaco: 5-0-0
Nästa match:
Monaco: Olympique Marseille, hemma, 5 april 20.45
