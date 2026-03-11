Forson Amankwah och Jack Stacey matchvinnare när Norwich City vände mot Sheffield United

Norwich City vann med 2–1 mot Sheffield United

Norwich Citys femte seger på de senaste sex matcherna

Forson Amankwah avgjorde för Norwich City

Efter en spelad halvlek var Sheffield United i ledningen med 1–0 på Carrow Road. Men Norwich City vände – och vann. Till slut blev det 2–1 i matchen i Championship. Stor matchhjälte blev Forson Amankwah, med sitt 2–1-mål efter 84 minuter.

Segern var Norwich Citys femte på de senaste sex matcherna.

Norwich City–Sheffield United – mål för mål

Jairo Riedewald gav Sheffield United ledningen i 21:a minuten med assist av Callum O’Hare.

I 68:e minuten nätade Jack Stacey på pass av Jacob Wright och kvitterade för Norwich City. Forson Amankwah såg med sex minuter kvar att spela till att Norwich City avgjorde matchen assisterad av Edmond-Paris Maghoma. Amankwah fullbordade därmed lagets vändning.

För Norwich City gör resultatet att laget nu ligger på 15:e plats i tabellen medan Sheffield United är på 13:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Sheffield United som så sent som den 13 februari låg på 17:e plats.

På lördag 14 mars 16.00 spelar Norwich City hemma mot Preston North End och Sheffield United borta mot Birmingham.

Norwich City–Sheffield United 2–1 (0–1)

Championship, Carrow Road

Mål: 0–1 (21) Jairo Riedewald (Callum O’Hare), 1–1 (68) Jack Stacey (Jacob Wright), 2–1 (84) Forson Amankwah (Edmond-Paris Maghoma).

Varningar, Norwich City: Kenny McLean, Pelle Mattsson. Sheffield United: Sydie Peck, Ki-Jana Hoever.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norwich City: 4-0-1

Sheffield United: 2-1-2

Nästa match:

Norwich City: Preston North End FC, hemma, 14 mars 16.00

Sheffield United: Birmingham City, borta, 14 mars 16.00