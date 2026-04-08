Första roden till Atletico Madrid efter seger mot Barcelona
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Atletico Madrid har tagit greppet om Champions League Kvartsfinal. Laget på bortaplan mot Barcelona på onsdagen med 2–0 (1–0). Returen spelas tisdag 14 april.
Barcelona–Atletico Madrid – mål för mål
I den 44:e minuten fick Barcelona Pau Cubarsi utvisad. Julian Alvarez gjorde 1–0 till gästerna Atletico Madrid på tilläggstid i första halvlek.
I 70:e minuten slog Alexander Sörloth till framspelad av Matteo Ruggeri och gjorde 0–2. Det fastställde slutresultatet till 0–2.
Barcelona–Atletico Madrid 0–2 (0–1)
Champions League Kvartsfinal, Camp Nou
Mål: 0–1 (45) Julian Alvarez, 0–2 (70) Alexander Sörloth (Matteo Ruggeri).
Varningar, Barcelona: Gavi, Joao Cancelo. Atletico Madrid: Koke, Marc Pubill, Alejandro Baena.
Utvisningar, Barcelona: Pau Cubarsi.
Nästa match:
14 april, 21.00, Atletico Madrid–Barcelona, på Wanda Metropolitano
Den här artikeln handlar om: