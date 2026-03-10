Första roden till Bayern München efter seger mot Atalanta

Bayern München-seger med 6–1 mot Atalanta

Michael Olise med två mål för Bayern München

Mario Pasalic ende målskytt för Atalanta

Bayern München har tagit greppet om Champions League Åttondelsfinal. Laget på bortaplan mot Atalanta på tisdagen med 6–1 (3–0). Returen spelas onsdag 18 mars.

Josip Stanisic öppnade målskyttet redan i tolfte minuten och gav gästande Bayern München en tidig ledning. Laget ökade ledningen till 0–2 genom Michael Olise i 22:a minuten. Bayern München gjorde också 0–3 i 25:e minuten när Serge Gnabry slog till.

Direkt efter pausen ökade Nicolas Jackson Bayern Münchens ledning efter förarbete av Luis Diaz. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Michael Olise träff på nytt och ökade ledningen för Bayern München. I 67:e minuten nätade Jamal Musiala och gjorde 0–6. Reduceringen till 1–6 kom på tilläggstid när Mario Pasalic slog till och gjorde mål för Atalanta. Men mer än så orkade Atalanta inte med.

Atalanta–Bayern München 1–6 (0–3)

Champions League Åttondelsfinal, New Balance Arena

Mål: 0–1 (12) Josip Stanisic, 0–2 (22) Michael Olise, 0–3 (25) Serge Gnabry, 0–4 (52) Nicolas Jackson (Luis Diaz), 0–5 (64) Michael Olise, 0–6 (67) Jamal Musiala, 1–6 (90) Mario Pasalic.

Varningar, Atalanta: Yunus Musah. Bayern München: Joshua Kimmich, Konrad Laimer, Michael Olise.