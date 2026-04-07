Första roden till Bayern München efter seger mot Real Madrid

Bayern München vann med 2–1 mot Real Madrid

Harry Kane avgjorde för Bayern München

Kylian Mbappe nätade för Real Madrid

Bayern München har tagit greppet om Champions League Kvartsfinal. Laget på bortaplan mot Real Madrid på tisdagen med 2–1 (1–0). Returen spelas onsdag 15 april.

Real Madrid–Bayern München – mål för mål

Gästande Bayern München tog ledningen i minut 41 genom Luis Diaz.

Direkt efter pausen ökade Harry Kane Bayern Münchens ledning. I 74:e minuten reducerade Kylian Mbappe för Real Madrid på pass av Trent Alexander-Arnold. Mer än så blev det dock inte för Real Madrid.

Real Madrid–Bayern München 1–2 (0–1)

Champions League Kvartsfinal, Santiago Bernabéu

Mål: 0–1 (41) Luis Diaz, 0–2 (46) Harry Kane, 1–2 (74) Kylian Mbappe (Trent Alexander-Arnold).

Varningar, Real Madrid: Aurelien Tchouameni. Bayern München: Manuel Neuer, Jamal Musiala, Jonathan Tah, Luis Diaz.

Nästa match:

15 april, 21.00, Bayern München–Real Madrid, på Allianz Arena