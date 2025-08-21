Celje segrade – 1–0 mot Banik Ostrava

Matej Poplatnik avgjorde för Celje

Celje höll tätt bakåt

Celje har tagit greppet om Conference League Play off herr. Laget på hemmaplan mot Banik Ostrava på torsdagen med 1–0 (1–0). Returen spelas torsdag 28 augusti.

Matej Poplatnik stod för Celjes avgörande mål efter åtta minuter.

Celje–Banik Ostrava – mål för mål

Celje–Banik Ostrava 1–0 (1–0)

Conference League Play off herr, Arena Z 19dezele

Mål: 1–0 (8) Matej Poplatnik.

Varningar, Celje: Mario Kvesic, Zan Luk Leban, Matej Poplatnik. Banik Ostrava: Patrick Kpozo, Alexander Munksgaard Nielsen, Karel Pojezny.