Första roden till Celje efter seger mot Banik Ostrava
- Celje segrade – 1–0 mot Banik Ostrava
- Matej Poplatnik avgjorde för Celje
- Celje höll tätt bakåt
Celje har tagit greppet om Conference League Play off herr. Laget på hemmaplan mot Banik Ostrava på torsdagen med 1–0 (1–0). Returen spelas torsdag 28 augusti.
Matej Poplatnik stod för Celjes avgörande mål efter åtta minuter.
Celje–Banik Ostrava – mål för mål
Celje–Banik Ostrava 1–0 (1–0)
Conference League Play off herr, Arena Z 19dezele
Mål: 1–0 (8) Matej Poplatnik.
Varningar, Celje: Mario Kvesic, Zan Luk Leban, Matej Poplatnik. Banik Ostrava: Patrick Kpozo, Alexander Munksgaard Nielsen, Karel Pojezny.
