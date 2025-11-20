Första roden till Norrby efter seger mot Utsikten

Seger för Norrby med 3–2 mot Utsikten

Chisomnazu Chika Chidi matchvinnare för Norrby

Utsikten blir nästa motstånd för Norrby

Norrby har tagit greppet om Kval Superettan. Laget på hemmaplan mot Utsikten på torsdagen med 3–2 (1–1). Returen spelas söndag 23 november.

– Vi gör en riktigt bra match, släpper in två lite väl enkla mål men överlag en bra insats. Utsikten jobbar med sin fysik och sina omställningar och är duktiga på det, men jag tycker vi står upp väldigt bra och ger dem en ordentlig match. Återigen visar vi styrkan i att matchen är 90 minuter lång och till helgen väntar 90 nya minuter på Hisingen, kommenterade Norrbys assisterande tränare Pavel Aso Omar efter matchen.

Chisomnazu Chika Chidi stod för Norrbys avgörande mål efter 77 minuter.

Norrby–Utsikten – mål för mål

Max Andersson gjorde 1–0 för Norrby efter en knapp halvtimme.

Utsikten kvitterade till 1–1 i slutet av första halvleken genom Mass Modou Sise.

Adil Titi fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och gav Utsikten ledningen.

I 65:e minuten nätade Linus Dahl och kvitterade för Norrby.

Chisomnazu Chika Chidi gjorde det matchavgörande målet med knappa kvarten kvar.

Norrby–Utsikten 3–2 (1–1)

Kval Superettan, Borås Arena

Mål: 1–0 (29) Max Andersson, 1–1 (40) Mass Modou Sise, 1–2 (58) Adil Titi, 2–2 (65) Linus Dahl, 3–2 (77) Chisomnazu Chika Chidi.

Varningar, Norrby: Teo Helge, Linus Dahl, Ture Spendler, Jamie Bichis. Utsikten: Abundance Salaou.