Första roden till PSG efter seger mot Liverpool

PSG-seger med 2–0 mot Liverpool

Desire Doue avgjorde för PSG

PSG höll nollan

PSG har tagit greppet om Champions League Kvartsfinal. Laget på hemmaplan mot Liverpool på onsdagen med 2–0 (1–0). Returen spelas tisdag 14 april.

Liverpool nästa för PSG

PSG startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen när Desire Doue gjorde målet redan i elfte minuten.

I 65:e minuten slog Khvicha Kvaratskhelia till på pass av Joao Neves och gjorde 2–0. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

PSG–Liverpool 2–0 (1–0)

Champions League Kvartsfinal, Parc des Princes

Mål: 1–0 (11) Desire Doue, 2–0 (65) Khvicha Kvaratskhelia (Joao Neves).

Varningar, Liverpool: Joe Gomez, Alexis Mac Allister.

Nästa match:

14 april, 21.00, Liverpool–PSG, på Anfield