BK Häcken säkrade seriesegern efter 2–0 mot Djurgården

BK Häcken segrade – 2–0 mot Djurgården

BK Häckens nionde seger på de senaste tio matcherna

Tabitha Tindell avgjorde för BK Häcken

Nu är det klart. BK Häcken är seriesegrare i Damallsvenskan. Det efter seger mot Djurgården borta på Kristinebergs IP med 2–0 (0–0). I och med resultatet är BK Häcken på tillräckligt avstånd till Hammarby i tabellen och kan därför fira seriesegern. Djurgården ligger på fjärde plats i tabellen.

Det här var 14:e gången den här säsongen som BK Häcken höll nollan.

BK Häcken har nu sex matcher i rad utan insläppt mål.

Djurgården–BK Häcken – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Tabitha Tindell 1–0 till BK Häcken i den 54:e minuten.

Felicia Schröder ökade BK Häckens ledning framspelad av Matilda Nildén i 80:e minuten. 0–2-målet blev matchens sista.

Nästa motstånd för Djurgården är Växjö. BK Häcken tar sig an Piteå hemma. Båda matcherna spelas söndag 16 november 14.00.

Djurgården–BK Häcken 0–2 (0–0)

Damallsvenskan, Kristinebergs IP

Mål: 0–1 (54) Tabitha Tindell, 0–2 (80) Felicia Schröder (Matilda Nildén).

Varningar, Djurgården: Mimmi Wahlström, Olivia Ulenius.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Djurgården: 2-1-2

BK Häcken: 5-0-0

Nästa match:

Djurgården: Växjö DFF, borta, 16 november

BK Häcken: Piteå IF DFF, hemma, 16 november