Fortsatt tätt bakåt för Göteborg efter ny nolla på Örby IP

Göteborg-seger med 5–0 mot Örby

Göteborgs nionde seger på de senaste tio matcherna

Göteborgs Leia Molund tvåmålsskytt

Göteborg har vunnit och varit omutbara defensivt i fyra matcher i rad har nu i division 1 södra dam. I mötet med Örby borta blev det en ny nolla, matchen slutade 0–5 (0–2).

Örbys tränare Gytis Gelgota tyckte till om matchen:

– Det är första gången i min karriär är jag nöjd med laget efter 0–5 förlust. Vi gör en maximal prestation för dagen. Mer kan jag inte kräva. Tjejer handskar, genomför och följer upp matchplanen från minut ett exemplariskt. Vi kan lära oss enormt efter dagens förlust.

Vinsten mot Örby innebär att Göteborg har åtta segrar i rad på bortaplan.

Leia Molund gjorde två mål, övriga mål för bortalaget gjordes av Nathalie Andersson, Maja Ragnewall och Josan Semere Melake.

Med fyra omgångar kvar är Örby sist i serien medan Göteborg är klara seriesegrare.

Lördag 27 september spelar Örby borta mot Rosengård 13.30 och Göteborg mot HBK hemma 13.00 på Valhalla.