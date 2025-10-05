Fortsatt tungt för Celta Vigo efter 1–1 mot Atletico Madrid

Kryss mellan Celta Vigo och Atletico Madrid

Iago Aspas kvitterade i 68:e minuten

Celta Vigo nu 17:e, Atletico Madrid på sjunde plats

Det fortsätter gå tungt för Celta Vigo, som inte vunnit än i La Liga. Matchen på Abanca-Balaídos blev den åttonde raka utan seger för Celta Vigo när laget mötte Atletico Madrid i La Liga. Slutresultatet blev 1–1 (0–1).

Resultatet innebär sjunde matchen i rad utan förlust för Atletico Madrid.

Celta Vigo–Atletico Madrid – mål för mål

Atletico Madrid gjorde 0–1 efter sju minuters spel. I 68:e minuten nätade Iago Aspas och kvitterade för Celta Vigo. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Celta Vigo har fyra oavgjorda och en förlust och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Atletico Madrid har tre vinster och två oavgjorda och 12–6 i målskillnad. Det här var Celta Vigos sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Celta Vigo ligger på 17:e plats i tabellen efter matchen medan Atletico Madrid ligger på sjunde plats. Noteras kan att Atletico Madrid sedan den 12 september har avancerat tio placeringar i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 10 maj.

Celta Vigo tar sig an Real Sociedad i nästa match hemma söndag 19 oktober 16.15. Atletico Madrid möter Osasuna hemma lördag 18 oktober 21.00.

Celta Vigo–Atletico Madrid 1–1 (0–1)

La Liga, Abanca-Balaídos

Mål: 0–1 (7) Självmål, 1–1 (68) Iago Aspas.

Varningar, Celta Vigo: Borja Iglesias. Atletico Madrid: Clement Lenglet, Alex Baena.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Celta Vigo: 0-4-1

Atletico Madrid: 3-2-0

Nästa match:

Celta Vigo: Real Sociedad, hemma, 19 oktober

Atletico Madrid: Osasuna, hemma, 18 oktober