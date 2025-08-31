Fran Perez räddade poäng när Rayo Vallecano kryssade mot Barcelona

Kryss mellan Rayo Vallecano och Barcelona

Fran Perez kvitterade i 67:e minuten

Rayo Vallecano nu tionde, Barcelona på fjärde plats

I halvtid ledde Barcelona matchen på bortaplan i La Liga mot Rayo Vallecano med 1–0, efter mål av Lamine Yamal. Men i andra halvlek jobbade sig Rayo Vallecano in i matchen, och kvitterade genom Fran Perez med 23 minuter kvar av matchen. Matchen slutade 1–1.

Rayo Vallecano–Barcelona – mål för mål

Gästande Barcelona tog ledningen strax före halvtidsvilan, genom Lamine Yamal på straff. I 67:e minuten nätade Fran Perez, och kvitterade för Rayo Vallecano. 1–1-målet blev matchens sista.

Rayo Vallecano ligger på tionde plats i tabellen efter matchen, medan Barcelona ligger på fjärde plats.

Lagen möts igen 22 mars.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 14 september. Då möter Rayo Vallecano Osasuna på El Sadar 18.30. Barcelona tar sig an Valencia hemma 21.00.

Rayo Vallecano–Barcelona 1–1 (0–1)

La Liga

Mål: 0–1 (40) Lamine Yamal, 1–1 (67) Fran Perez.

Varningar, Rayo Vallecano: Oscar Trejo, Unai Lopez, Pep Chavarria, Augusto Batalla. Barcelona: Jules Kounde.

Nästa match:

Rayo Vallecano: Osasuna, borta, 14 september

Barcelona: Valencia, hemma, 14 september