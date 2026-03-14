Franjo Ivanovic och Richard Rios fixade Benficas seger – trots underläge i halvtid

Benfica-seger med 2–1 mot Arouca

Arouca ledde med 1–0 på hemmaplan i Primeira Liga herr efter halva matchen mot Benfica. Men Benfica gjorde två mål i andra halvlek och vände underläge till seger med 2–1. Stor matchhjälte blev Franjo Ivanovic, med sitt 2–1-mål på övertid.

Det betyder att Benfica ännu inte har förlorat den här säsongen, efter 18 vinster och åtta oavgjorda matcher.

Arouca–Benfica – mål för mål

Ivan Barbero slog till på straff redan i sjunde minuten och gav Arouca en tidig ledning.

Direkt efter pausen nätade Richard Rios och kvitterade för Benfica. Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Franjo Ivanovic slog till och gjorde 1–2 för Benfica med assist av Gianluca Prestianni. Ivanovic fullbordade därmed lagets vändning. På stopptid blev Benficas Amar Dedic utvisad. Arouca åkte på en utvisning på tilläggstid när Alfonso Trezza fick lämna planen.

Arouca stannar därmed på elfte plats och Benfica på tredje plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Benfica med 5–0.

Arouca–Benfica 1–2 (1–0)

Primeira Liga herr, Municipal de Arouca

Mål: 1–0 (7) Ivan Barbero, 1–1 (50) Richard Rios, 1–2 (90) Franjo Ivanovic (Gianluca Prestianni).

Varningar, Arouca: Ignacio De Arruabarrena, Pablo Gozalbez, Hyun-Ju Lee, Ivan Barbero, Javi Sanchez.

Utvisningar, Arouca: Alfonso Trezza.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Arouca: 1-0-4

Benfica: 4-1-0

Nästa match:

Arouca: Moreirense, borta, 21 mars 16.30

Benfica: Vitoria Guimaraes, hemma, 21 mars 19.00