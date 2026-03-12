Freiburg förlorade med 0–1 i första matchen mot Genk
Freiburg rådde inte på Genk i första matchen i Europa League Åttondelsfinal. Genk vann på hemmaplan med 1–0 (1–0). Torsdag 19 mars spelas returen på Schwarzwald-Stadion.
Zakaria El Ouahdi blev matchhjälte efter 24 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Genk–Freiburg – mål för mål
Genk–Freiburg 1–0 (1–0)
Europa League Åttondelsfinal, Cegeka Arena
Mål: 1–0 (24) Zakaria El Ouahdi.
Varningar, Genk: Zakaria El Ouahdi. Freiburg: Bruno Ogbus.
