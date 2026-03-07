Freiburg kryssade hemma mot Bayer Leverkusen
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Oavgjort mellan Freiburg och Bayer Leverkusen
- Matthias Ginter kvitterade i 86:e minuten
- Union Berlin nästa motståndare för Freiburg
Freiburg och Bayer Leverkusen kryssade i mötet i Bundesliga på Europa-Park Stadion på lördagen. Matchen slutade 3–3 (2–2).
Freiburg–Bayer Leverkusen – mål för mål
Vincenzo Grifo gjorde 1–0 till Freiburg i 34:e minuten. Bayer Leverkusen kvitterade till 1–1 i 37:e minuten genom Christian Kofane. Bara sex minuter senare var det Yuito Suzuki som såg till att Freiburg tog ledningen. Bayer Leverkusen kvitterade till 2–2 två minuter senare genom Alejandro Grimaldo.
Direkt efter pausen ökade Martin Terrier Bayer Leverkusens ledning. Kvitteringen kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela när Matthias Ginter slog till och gjorde mål för Freiburg. 3–3-målet blev matchens sista.
Säsongens första möte lagen emellan vann Leverkusen med 2–0.
I nästa match möter Freiburg Union Berlin hemma på söndag 15 mars 17.30. Bayer Leverkusen möter Bayern München lördag 14 mars 15.30 hemma.
Freiburg–Bayer Leverkusen 3–3 (2–2)
Bundesliga, Europa-Park Stadion
Mål: 1–0 (34) Vincenzo Grifo, 1–1 (37) Christian Kofane, 2–1 (43) Yuito Suzuki, 2–2 (45) Alejandro Grimaldo, 2–3 (52) Martin Terrier, 3–3 (86) Matthias Ginter.
Varningar, Freiburg: Christian Günter, Cyriaque Irie, Derry Scherhant. Bayer Leverkusen: Robert Andrich, Jarell Quansah, Alejandro Grimaldo.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Freiburg: 2-1-2
Bayer Leverkusen: 2-2-1
Nästa match:
Freiburg: Union Berlin, hemma, 15 mars 17.30
Bayer Leverkusen: Bayern München, hemma, 14 mars 15.30
Den här artikeln handlar om: