Freiburg tog kommandot från start mot Celta Vigo
Freiburg hade greppet från start i matchen i Europa League Kvartsfinal mot Celta Vigo på torsdagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 3–0 (2–0) hemma på Schwarzwald-Stadion.
Freiburg–Celta Vigo – mål för mål
Vincenzo Grifo öppnade målskyttet redan i tionde minuten och gav Freiburg ledningen. 2–0 kom i 32:a minuten genom Jan-Niklas Beste assisterad av Igor Matanovic.
Till slut kom också 3–0-målet genom Matthias Ginter i 78:e minuten.
Lagen möts igen på Abanca-Balaídos torsdag 16 april 18.45.
Freiburg–Celta Vigo 3–0 (2–0)
Europa League Kvartsfinal, Schwarzwald-Stadion
Mål: 1–0 (10) Vincenzo Grifo, 2–0 (32) Jan-Niklas Beste (Igor Matanovic), 3–0 (78) Matthias Ginter.
Varningar, Freiburg: Maximilian Eggestein.
Nästa match:
Freiburg: Celta Vigo, borta, 16 april 18.45
Celta Vigo: SC Freiburg, hemma, 16 april 18.45
