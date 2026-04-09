Freiburg tog kommandot från start mot Celta Vigo

Freiburg segrade – 3–0 mot Celta Vigo

Vincenzo Grifo matchvinnare för Freiburg

Freiburg höll tätt bakåt

Freiburg hade greppet från start i matchen i Europa League Kvartsfinal mot Celta Vigo på torsdagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 3–0 (2–0) hemma på Schwarzwald-Stadion.

Freiburg–Celta Vigo – mål för mål

Vincenzo Grifo öppnade målskyttet redan i tionde minuten och gav Freiburg ledningen. 2–0 kom i 32:a minuten genom Jan-Niklas Beste assisterad av Igor Matanovic.

Till slut kom också 3–0-målet genom Matthias Ginter i 78:e minuten.

Lagen möts igen på Abanca-Balaídos torsdag 16 april 18.45.

Freiburg–Celta Vigo 3–0 (2–0)

Europa League Kvartsfinal, Schwarzwald-Stadion

Mål: 1–0 (10) Vincenzo Grifo, 2–0 (32) Jan-Niklas Beste (Igor Matanovic), 3–0 (78) Matthias Ginter.

Varningar, Freiburg: Maximilian Eggestein.

Nästa match:

