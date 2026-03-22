Freiburg vände och vann mot St Pauli

Freiburg segrade – 2–1 mot St Pauli

Freiburg avgjorde i 78:e minuten.

Freiburgs Igor Matanovic tvåmålsskytt

Freiburg låg under med 0–1 efter första halvleken i Bundesliga mot St Pauli på Millerntor Stadion. Men i andra halvlek kom vändningen och till slut blev det 2–1 för bortalaget Freiburg.

Igor Matanovic stod för Freiburgs avgörande mål efter 78 minuter.

Bayern München nästa för Freiburg

Danel Sinani gav St Pauli ledningen i 24:e minuten med assist av Tomoya Ando. Målet var Danel Sinanis femte i Bundesliga.

I 65:e minuten nätade Igor Matanovic och kvitterade för Freiburg. Igor Matanovic, återigen, gjorde det matchavgörande målet med knappa kvarten kvar. Matanovic fullbordade därmed lagets vändning.

Lagens första möte för säsongen vann Freiburg med 2–1.

Nästa motstånd för St Pauli är Union Berlin. Lagen möts söndag 5 april 15.30 på Alte Foersterei. Freiburg tar sig an Bayern München hemma lördag 4 april 15.30.

St Pauli–Freiburg 1–2 (1–0)

Bundesliga, Millerntor Stadion

Mål: 1–0 (24) Danel Sinani (Tomoya Ando), 1–1 (65) Igor Matanovic, 1–2 (78) Igor Matanovic.

Varningar, St Pauli: Tomoya Ando, Alexander Blessin. Freiburg: Yuito Suzuki.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

St Pauli: 2-1-2

Freiburg: 2-1-2

Nästa match:

St Pauli: Union Berlin, borta, 5 april 15.30

Freiburg: Bayern München, hemma, 4 april 15.30