Fulham besegrade Burnley – avgjorde i andra halvlek

Fulham-seger med 3–1 mot Burnley

Harry Wilson avgjorde för Fulham

Zian Flemming nätade för Burnley

Fulham vann hemma i Premier League mot Burnley efter en stark andra halvlek. Första halvleken i lördagens match slutade mållös, men i andra halvlek dominerade Fulham och vann med slutade 3–1.

Liverpool nästa för Fulham

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 60:e minuten innan Zian Flemming gav Burnley ledningen. I 67:e minuten slog Joshua King till och kvitterade för Fulham. Bara sex minuter senare spelade Joshua King fram Harry Wilson som såg till att laget tog ledningen. 3–1-målet kom på övertid när Raul Jimenez slog till och gjorde mål på straff. Jimenez fullbordade därmed Fulhams vändning. På stopptid blev Burnleys Josh Laurent utvisad och laget fick spela med en spelare mindre sista minuterna.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 11 april. Då möter Fulham Liverpool på Anfield 18.30. Burnley tar sig an Brighton hemma 16.00.

Fulham–Burnley 3–1 (0–0)

Premier League, Craven Cottage

Mål: 0–1 (60) Zian Flemming, 1–1 (67) Joshua King, 2–1 (73) Harry Wilson (Joshua King), 3–1 (90) Raul Jimenez.

Varningar, Fulham: Antonee Robinson, Alex Iwobi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fulham: 3-1-1

Burnley: 0-2-3

Nästa match:

Fulham: Liverpool, borta, 11 april 18.30

Burnley: Brighton & Hove Albion FC, hemma, 11 april 16.00