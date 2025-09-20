Fulham tog hemmaseger mot Brentford
- Fulham vann med 3–1 mot Brentford
- Harry Wilson matchvinnare för Fulham
- Andra raka segern för Fulham
Fulham tog greppet om hemmamatchen mot Brentford redan före paus. I andra halvlek utökades 2–1-ledningen och lördagens match i Premier League slutade 3–1.
Fulham–Brentford – mål för mål
Gästande Brentford fick en bra start på matchen. Mikkel Damsgaard slog till, redan i 20:e minuten.
Fulham kvitterade till 1–1 i 38:e minuten, när Alex Iwobi hittade rätt.
Laget tog också ledningen i slutminuterna av första halvlek, genom Harry Wilson framspelad av Alex Iwobi. Fulham ökade ledningen till 3–1 i 50:e minuten.
För Fulham gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Brentford är på 17:e plats.
I nästa match möter Fulham Aston Villa borta på söndag 28 september 15.00. Brentford möter Manchester United lördag 27 september 13.30 hemma.
Fulham–Brentford 3–1 (2–1)
Premier League, Craven Cottage
Mål: 0–1 (20) Mikkel Damsgaard, 1–1 (38) Alex Iwobi, 2–1 (40) Harry Wilson (Alex Iwobi), 3–1 (50) Självmål.
Varningar, Fulham: Bernd Leno, Joshua King, Sasa Lukic, Kevin. Brentford: Nathan Collins.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Fulham: 2-2-1
Brentford: 1-1-3
Nästa match:
Fulham: Aston Villa, borta, 28 september
Brentford: Manchester United, hemma, 27 september
