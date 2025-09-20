Fulham tog hemmaseger mot Brentford

Fulham vann med 3–1 mot Brentford

Harry Wilson matchvinnare för Fulham

Andra raka segern för Fulham

Fulham tog greppet om hemmamatchen mot Brentford redan före paus. I andra halvlek utökades 2–1-ledningen och lördagens match i Premier League slutade 3–1.

Fulham–Brentford – mål för mål

Gästande Brentford fick en bra start på matchen. Mikkel Damsgaard slog till, redan i 20:e minuten.

Fulham kvitterade till 1–1 i 38:e minuten, när Alex Iwobi hittade rätt.

Laget tog också ledningen i slutminuterna av första halvlek, genom Harry Wilson framspelad av Alex Iwobi. Fulham ökade ledningen till 3–1 i 50:e minuten.

För Fulham gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Brentford är på 17:e plats.

I nästa match möter Fulham Aston Villa borta på söndag 28 september 15.00. Brentford möter Manchester United lördag 27 september 13.30 hemma.

Fulham–Brentford 3–1 (2–1)

Premier League, Craven Cottage

Mål: 0–1 (20) Mikkel Damsgaard, 1–1 (38) Alex Iwobi, 2–1 (40) Harry Wilson (Alex Iwobi), 3–1 (50) Självmål.

Varningar, Fulham: Bernd Leno, Joshua King, Sasa Lukic, Kevin. Brentford: Nathan Collins.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Fulham: 2-2-1

Brentford: 1-1-3

Nästa match:

Fulham: Aston Villa, borta, 28 september

Brentford: Manchester United, hemma, 27 september