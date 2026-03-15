Fyra raka segrar för Barcelona – efter 5–2 mot Sevilla

Seger för Barcelona med 5–2 mot Sevilla

Barcelona och Sevilla hade båda en riktigt bra form. Men Barcelona vann söndagens möte på Spotify Camp Nou och har därmed fyra raka segrar i La Liga. Sevilla däremot fick se sin svit med fem matcher med poäng i rad bruten. Matchen slutade 5–2 (3–1).

Därmed har Barcelona 14 raka segrar på hemmaplan.

Dani Olmo gjorde matchvinnande målet

Barcelona fick en bra start på matchen när Raphinha gjorde målet på straff redan i nionde minuten. I 21:a minuten gjorde laget 2–0 när Raphinha återigen hittade rätt på straff. Barcelona gjorde 3–0 i 38:e minuten när Dani Olmo hittade rätt efter pass från Marc Bernal. Oso stod för reduceringen med sitt mål på stopptid i första halvleken.

Direkt efter pausen ökade Raphinha Barcelonas ledning som med målet fullbordade sitt hattrick. Joao Cancelo fick utdelning med en halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Barcelona. Reduceringen till 5–2 kom på stopptid när Djibril Sow slog till och gjorde mål för Sevilla. Fler mål än så blev det inte för Sevilla.

Säsongens första möte lagen emellan vann Sevilla med 4–1.

I nästa omgång har Barcelona Rayo Vallecano hemma på Spotify Camp Nou, söndag 22 mars 14.00. Sevilla spelar hemma mot Valencia lördag 21 mars 21.00.

Barcelona–Sevilla 5–2 (3–1)

La Liga, Spotify Camp Nou

Mål: 1–0 (9) Raphinha, 2–0 (21) Raphinha, 3–0 (38) Dani Olmo (Marc Bernal), 3–1 (45) Oso, 4–1 (51) Raphinha, 5–1 (60) Joao Cancelo, 5–2 (90) Djibril Sow.

Varningar, Sevilla: Gabriel Suazo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Barcelona: 4-0-1

Sevilla: 1-3-1

