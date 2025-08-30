Fyra raka segrar för Middlesbrough – efter 1–0 mot Sheffield United

Middlesbrough vann med 1–0 mot Sheffield United

Tommy Conway avgjorde för Middlesbrough

Fjärde raka segern för Middlesbrough

Middlesbrough och Sheffield United har två helt olika formkurvor. Middlesbrough vann lördagens möte på Riverside och har därmed fyra raka segrar i Championship. Bortalaget Sheffield United däremot har fyra raka förluster. Matchen slutade 1–0 (0–0).

Segermålet för Middlesbrough stod Tommy Conway för efter 64 minuter.

Preston North End nästa för Middlesbrough

Det här var Middlesbroughs tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Sheffield Uniteds tredje uddamålsförlust.

Sheffield United har startat svagt och är helt utan poäng efter fyra spelade matcher. Middlesbrough har tolv poäng.

Den 7 februari möts lagen återigen.

I nästa match möter Middlesbrough Preston North End borta på lördag 13 september 13.30. Sheffield United möter Ipswich fredag 12 september 21.00 borta.

Middlesbrough–Sheffield United 1–0 (0–0)

Championship, Riverside

Mål: 1–0 (64) Tommy Conway.

Varningar, Sheffield United: Andre Brooks, Sydie Peck, Gustavo Hamer.

Nästa match:

Middlesbrough: Preston North End FC, borta, 13 september

Sheffield United: Ipswich Town FC, borta, 12 september